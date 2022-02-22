Фигура 55-летней голливудской актрисы на фото в купальнике удивила поклонников

Голливудская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе на пляже и удивила поклонников своей фигурой. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 55-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в бежевом купальнике с декольте и вырезами в области талии. Ее запечатлели в прыжке на фоне моря. В подписи к публикации, которая набрала больше 140 тысяч лайков, Берри мотивирует подписчиков заняться фитнесом.

Фанаты оценили стройное телосложение актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Сногсшибательная фигура!», «Ты выглядишь невероятно для своего возраста!», «Ты просто вдохновительница», «Вау, ты крутая!», «Хочу такой же пресс», — восхищались они.

В сентябре 2021 года Холли Берри пришла на церемонию открытия музея в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Звезду запечатлели вместе с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.