«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа

Катар, который называли последней надеждой Европы в случае отказа от поставок российского газа, признал незаменимость российского топлива для региона. Такое мнение высказал госминистр страны по вопросам энергетики Саад аль-Кааби, слова которого приводит ТАСС.

«Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов сжиженного природного газа (СПГ), по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно», — отметил аль-Кааби. По его словам, на Россию приходится около 30-40 процентов всех поставок газа в Европу.

Ранее Катар рассматривался в качестве основного варианта замещения российского газа в Европе на случай обострения ситуации вокруг Украины и сокращения поставок российского топлива. При этом Катар специализируется на экспорте СПГ, для регазификации которого необходимы специальные терминалы, нехватка которых в последние недели ощущается в Европе.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, обосновав свое решение притеснением их жителей властями Украины. 22 февраля это решение было ратифицировано властями республик, а также российской Госдумой.

