Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Воспитанница российского детдома обвинила в изнасиловании ранее судимого юношу

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы российский уголовник

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Свердловской области в отношении ранее судимого 18-летнего россиянина завели уголовное дело об изнасиловании. В преступлении юношу обвинила воспитанница детдома. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 16 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле уголовник надругался над воспитанницей детского дома, однако рассказать о произошедшем школьница решилась лишь через несколько месяцев после происшествия. Заявление о происшествии составила директор детского дома.

Задержанный россиянин ранее уже был судим за нападение на представителя власти. Решается вопрос об аресте и помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования.

18 февраля сообщалось, что в Москве задержан пытавшийся надругаться над девочкой в машине 41-летний россиянин.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений
Российского посла в Швеции вызвали в МИД из-за признания ДНР и ЛНР
Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям
Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже
Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины
В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список
Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.