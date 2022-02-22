Воспитанница российского детдома обвинила в изнасиловании ранее судимого юношу

В Свердловской области в отношении ранее судимого 18-летнего россиянина завели уголовное дело об изнасиловании. В преступлении юношу обвинила воспитанница детдома. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 16 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле уголовник надругался над воспитанницей детского дома, однако рассказать о произошедшем школьница решилась лишь через несколько месяцев после происшествия. Заявление о происшествии составила директор детского дома.

Задержанный россиянин ранее уже был судим за нападение на представителя власти. Решается вопрос об аресте и помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования.

18 февраля сообщалось, что в Москве задержан пытавшийся надругаться над девочкой в машине 41-летний россиянин.