Задержан пытавшийся надругаться над российской школьницей педофил

В Москве задержан пытавшийся надругаться над несовершеннолетней девочкой россиянин. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 17 февраля 41-летний педофил заманил школьницу в свою иномарку Toyota Highlander и там попытался ее изнасиловать. Полицейские задержали подозреваемого в одном из домов на проспекте Вернадского. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»).

Ранее 18 февраля сообщалось, что Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы педофила, который заманивал в свою машину мальчиков-подростков.