Российского таможенника осудили на восемь лет за взятки на 27 тысяч долларов

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему начальнику Кингисеппской таможни Сергею Слепухину за получение взяток на 27 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Его осудили на восемь лет в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Слепухин также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

По данным следствия, таможенник с марта по август 2016 года получал денежное вознаграждение от представителя компании за покровительство при перемещении товаров через российскую границу. Общая сумма взяток составила 27 тысяч долларов.

В ходе расследования дела о коррупции было арестовано имущество Слепухина на общую сумму 12,5 миллиона рублей: автомобиль Lexus, земельный участок общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров с домом.