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Российского таможенника осудили на восемь лет за взятки на 27 тысяч долларов

Суд приговорил к 8 годам экс-главу Кингисеппской таможни за взятки на 27 тысяч долларов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему начальнику Кингисеппской таможни Сергею Слепухину за получение взяток на 27 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Его осудили на восемь лет в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Слепухин также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

По данным следствия, таможенник с марта по август 2016 года получал денежное вознаграждение от представителя компании за покровительство при перемещении товаров через российскую границу. Общая сумма взяток составила 27 тысяч долларов.

В ходе расследования дела о коррупции было арестовано имущество Слепухина на общую сумму 12,5 миллиона рублей: автомобиль Lexus, земельный участок общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров с домом.

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Любовь Ширижик
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