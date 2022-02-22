Российского полицейского уволили после отравления неизвестным веществом

В Омске 32-летнего полицейского уволили из МВД после отравления неизвестным веществом. Об этом во вторник, 22 февраля, пишет портал om1.ru.

По данным издания, две недели назад мужчину, который работал в уголовном розыске, госпитализировали в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии, после чего он впал в кому. Источник рассказал, что сначала полицейского заподозрили в употреблении запрещенных веществ, однако следов наркотиков в его анализах медики не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, рапорт об увольнении по собственному желанию мужчина подал 17 февраля после того, как вышел из комы. Причина этого решения не уточняется.

9 февраля стало известно, что в Екатеринбурге двоих лжеполицейских поймали на распространении «закладок».