Двоих лжеполицейских поймали на распространении «закладок» в Екатеринбурге

Двое россиян распространяли наркотики методом «закладок», переодевшись в полицейскую форму в Екатеринбурге. Об их задержании сообщил «Ленте.ру» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, местных жителей Пионерского района днем 9 февраля насторожило поведение двоих «полицейских» — они раскладывали что-то на разных участках местности и фотографировали. От прибывших настоящих полицейских злоумышленники попытались сбежать, однако их поймали.

Форма лжеполицейских была новой и очень похожей на аутентичную. Один преступник был в звании «майора», второй — «капитана». В кармане у одного из преступников было около десятка готовых к закладке доз. Сбытчики заявили, что состоят на учете у психиатра, а форму надели, так как она им понравилась.

Правоохранители выяснили личности преступников — ранее они были судимы за различные преступления, среди которых — кража, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. На момент задержания оба злоумышленника были в неадекватном состоянии.