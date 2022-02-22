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Небензя раскрыл позицию России по Минским соглашениям после признания ЛНР и ДНР

Постпред России в ООН Небензя заявил, что Москва не допустит кровавой бойни в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Россия продолжит работать в рамках Минских соглашений, однако не намерена допускать новой кровавой бойни в Донбассе. С таким заявлением выступил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности. Его цитирует РИА Новости.

«Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — заявил дипломат. По его словам, Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) еще до заключения Минских соглашений провозгласили свою независимость.

«Минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег», — напомнил Небензя на заседании Совбеза. Он также отметил, что соглашения все еще «живы», несмотря на намерение Запада признать их недействительными.

На том же заседании Небензя заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение президента России Владимира Путина обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса.

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Николай Чигасов
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