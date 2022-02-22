Постпред России назвал цель признания ДНР и ЛНР

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поручение президента обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза всемирной организации. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН.

Обращаясь к западным коллегам, Небензя обратил внимание на то, что в выступлениях большинства из них «не нашлось места для более чем четырех миллионов жителей Донбасса». «Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами», — сказал Небензя.

«Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права», — продолжил он. Постпред РФ указал на то, что в последние дни на фоне обострения военной активности украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе сотни людей оказались под реальной угрозой, как в 2014 и 2015 годах. «Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз», — заключил Небензя.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Ранее тем же днем главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.