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Российских бизнесменов отдали под суд за хищение миллиарда рублей у Минобороны

В Краснодаре начался суд по делу о хищении застройщиками у Минобороны 1,19 млрд рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Первомайском районном суде Краснодара начался процесс над бизнесменами из компании «Спецстроймонтаж», которые путем мошенничества похитили у Минобороны 1,19 миллиарда рублей при строительстве военных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Под суд отдали топ-менеджеров застройщика Игоря Базового, Юрия Стеблина и Сергея Костюченко. Их предполагаемый сообщник — военнослужащий Семен Москотов находится в международном розыске.

По версии следствия, обвиняемые занимались хищением средств Минобороны с 2012-го по 2015 год в рамках контрактов на возведение полигона Южного военного округа в Ашулуке, объектов военной комендатуры, военной автомобильной инспекции и гарнизонной гауптвахты в Краснодаре. Они также незаконно получили кредит в местном банке на сумму 150 миллионов рублей, убедив сотрудников кредитной организации в платежеспособности своей компании «Спецстроймонтаж». Подсудимые настаивают на своей невиновности.

Еще трое фигурантов дела уже осуждены в особом порядке, они полностью признали вину.

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Любовь Ширижик
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