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Подарок мужа на День святого Валентина принес женщине 766 миллионов рублей

Мужчина подарил жене на 14 февраля счастливый лотерейный билет на 10 миллионов долларов

Фото: Depositphotos.com

Скромный подарок мужа на День святого Валентина принес жительнице американского города Хеймаркет, штат Вирджиния, 766 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

14 февраля, в День всех влюбленных муж вместо цветов подарил Марии Чикас билет моментальной лотереи. Мужчина сказал, что это выигрышный билет, который станет ключом к богатству. Поначалу жена отнеслась к такому подарку скептически.

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Оказалось, что билет и правда принес женщине выигрыш в 10 миллионов долларов (766,2 миллиона рублей).

Магазин, где мужчина приобретал билет, получил бонус в размере 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за его продажу.

Ранее сообщалось, что скромный подарок семьи сделал богатым жителя австралийского штата Квинсленд. На день рождения мужчина получил от родственников билет моментальной лотереи и выиграл 185,5 тысячи австралийских долларов (10,2 миллиона рублей).

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Алиса Дмитриева
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