Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с Украиной

МИД России заявил о нежелании разрывать дипломатические отношения с Украиной

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении дипотношений, передает РИА Новости.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — сказал дипломат.

О том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией, Зеленский заявил ранее 22 февраля. «Я сразу после нашей пресс-конференции [с президентом Эстонии Аларом Карисом] сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом», — сказал он, уточнив, что проработает действенные шаги «относительно эскалации со стороны России».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»
Цена на алюминий побила рекорд
Напавшего на пожилую чеченку депутата не стали лишать полномочий
Перечислены удачные стрижки для каждого типа лица
В ЕС допустили санкции против сотен россиян из-за признания ДНР и ЛНР
Москвичка рассказала о «волшебных лавочках» в метро
Прилепин высказался о назначении Кустурицы на должность режиссера Театра армии
Победившая коронавирус 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Слуцкая ответила раскритиковавшему тренеров Валиевой главе МОК
Назван худший вариант западных санкций против России из-за ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.