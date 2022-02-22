Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с Украиной

Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении дипотношений, передает РИА Новости.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — сказал дипломат.

О том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией, Зеленский заявил ранее 22 февраля. «Я сразу после нашей пресс-конференции [с президентом Эстонии Аларом Карисом] сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом», — сказал он, уточнив, что проработает действенные шаги «относительно эскалации со стороны России».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

