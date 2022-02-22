Песков объяснил монтаж записи заседания Совбеза без генпрокурора

В запись заседания Совета безопасности России, посвященного вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не были включены многие моменты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, почему на видео нет выступления генерального прокурора Игоря Краснова.

«Там многие моменты не были включены», — сказал Песков. Он также подтвердил, что запись монтировалась с участием сотрудников администрации президента.

Экстренное заседание Совбеза России прошло 21 февраля. Все его члены поддержали признание ДНР и ЛНР, президент России Владимир Путин в ходе заседания пообещал принять решение в тот же день. Позже он выступил с обращением к россиянам и подписал указ о признании республик Донбасса.