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Банковский гигант назвал ошибочным пессимизм по поводу рынков

В JPMorgan Chase & Co назвали мрачные прогнозы по экономике ошибочными

Фото: Mike Segar / Reuters

Прогнозы экономического спада, который приведет к падению фондовых рынков, становятся все более популярными, но являются неверными. Такое мнение высказали стратеги банковского гиганта JPMorgan Chase & Co, назвав пессимизм в отношении рынков ошибочным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы считаем, что не нужно обращать внимание на распространенные сейчас прогнозы замедления экономики и сохранять оптимизм в отношении инвестиций в банках, горнодобывающей промышленности, энергетике, страховании, автомобилях, туризме и телекоммуникациях», — написал стратег банка Мислав Матейка в обзоре для клиентов.

Оптимистичный взгляд Матейки и его коллег был опубликован 21 февраля. Кроме того, с начала года на фоне роста инфляции фондовый индекс S&P 500 уже снизился на 8,8 процента.

Просадки акций на рынке с начала года оправдывают мнение некоторых экономистов. Например, Майкл Уилсон из Morgan Stanley несколько месяцев заявлял, что бурному росту стоимости бумаг скоро придет конец. Однако Мислав Матейка с этим не согласен. В JPMorgan считают, что не стоит готовиться к экономическому спаду, учитывая все еще чрезвычайно благоприятные условия финансирования, сильные рынки труда, низкую долговую нагрузку на потребителей и другие факторы.

Опубликованные JPMorgan данные показали, что как производители, так и поставщики услуг в еврозоне отметили в феврале рост объемов производства. Растущий спрос способствовал увеличению заказов и росту числа рабочих мест. Стратеги JPMorgan отметили, что рост доходов в еврозоне в 2022 году будет выше, чем в США.

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Платон Щукин
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