В Кремле прокомментировали выступление Байдена по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, заявил, что в Кремле не смотрели выступление американского лидера. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет. Не смотрели. У президента идет рабочее совещание», — сказал Песков.

Ранее Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.