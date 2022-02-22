В ЕС пообещали Украине «непоколебимую поддержку после признания ЛНР и ДНР

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообщещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе «непоколебимую поддержку» на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Соответствующее заявление появилось в его Twitter.

По словам дипломата, в телефонном разговоре с главой МИД Украины они обсудили последующие шаги после признания Россией республик. «Непоколебимая поддержка и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», — написал Боррель.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Ранее Боррель пригрозил «единой реакцией Запада» в случае признания Россией ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято <...> Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он [президент России Владимир Путин] решит сделать это», — заявил он.