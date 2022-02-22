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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи на закрытии сессии вырос на 1,58 процента

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По итогам основной торговой сессии Мосбиржи российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,58 процента, до 3084,74 пункта, а индекс РТС — на 1,59 процента, до 1226,69 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль незначительно окреп. Доллар к вечеру опустился до 79,34 рубля, а евро — до 89,89 рубля.

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста из числа «голубых фишек» стали Ozon (плюс 16,2 процента, до 1463,5 рубля), «ИнтерРАО» (плюс 11,96 процента, до 3305 рубля) и VK (плюс 11,62 процента, до 468,8 рубля).

Нынешняя динамика носит восстановительный характер после снижения накануне. В понедельник, 21 февраля, индекс Мосбиржи потерял 10,5 процента, а РТС — 13,21 процента. К настоящему времени российский фондовый рынок растерял весь рост с ноября 2020 года.

Платон Щукин
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