Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

На российском телеканале показали QR-код с нецензурной бранью

В эфире «Вестей» рязанского филиала ВГТРК показали QR-код с нецензурной бранью

Кадр: ГТРК Ока / YouTube

В эфире программы «Вести» рязанского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в сюжете про обстановку с коронавирусом показали QR-код, ведущий на поисковый запрос с нецензурной бранью. На выпуск новостей, вышедший 3 декабря, обратило внимание издание «Подъем».

В эфире российского канала телеведущая рассказывала об отмене ряда ограничений в городе. На экране за ее спиной демонстрировали картинку с QR-кодом. Наведя на него камеру смартфона, зрители видели надпись «Ты ***** [гей]».

В самой ГТРК «Ока» не смогли объяснить журналистам, как QR-код оказался в новостях. В то же время представители телерадиокомпании подчеркнули, что крайне дорожат вниманием зрителей. «Рады, что нас смотрят. Спасибо большое», — ответили в компании.

Директор ВГТРК «Ока» и депутат Виктор Дрейлих отказался от комментариев.

Ранее ростовский журнал о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за матерную цитату из письма Ивана Тургенева. Журнал получил штраф за то, что процитировал отрывки из переписки классика с публицистом Александром Герценом.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о конце существования Минских соглашений
Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Австрии в феврале
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети
Москвич пошел на преступление ради соседского кота
Банковский гигант назвал ошибочным пессимизм по поводу рынков
Великобритания назвала необходимым отказ от футбольных турниров в России
Матвиенко назвала цель российской армии в Донбассе
Суд отправил в СИЗО напавшего на советского композитора россиянина
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.