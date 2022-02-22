На российском телеканале показали QR-код с нецензурной бранью

В эфире программы «Вести» рязанского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в сюжете про обстановку с коронавирусом показали QR-код, ведущий на поисковый запрос с нецензурной бранью. На выпуск новостей, вышедший 3 декабря, обратило внимание издание «Подъем».

В эфире российского канала телеведущая рассказывала об отмене ряда ограничений в городе. На экране за ее спиной демонстрировали картинку с QR-кодом. Наведя на него камеру смартфона, зрители видели надпись «Ты ***** [гей]».

В самой ГТРК «Ока» не смогли объяснить журналистам, как QR-код оказался в новостях. В то же время представители телерадиокомпании подчеркнули, что крайне дорожат вниманием зрителей. «Рады, что нас смотрят. Спасибо большое», — ответили в компании.

Директор ВГТРК «Ока» и депутат Виктор Дрейлих отказался от комментариев.

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