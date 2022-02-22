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Байден встретился с Кулебой и рассказал ему о санкциях против России

Байден встретился с главой МИД Украины Кулебой и сообщил ему о санкциях против РФ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который в настоящее время находится в Вашингтоне. Американский лидер рассказал ему о санкциях, введенных против России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Глава государства подтвердил украинскому министру иностранных дел приверженность Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитету Украины.

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Байден также пообещал, что США и дальше продолжат оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности и макроэкономическую помощь. Он заявил Кулебе о готовности ответить на «дальнейшую агрессию России».

Ранее президент США объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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