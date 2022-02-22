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В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список

Жозеп Боррель заявил, что президента России Путина нет в санкционном списке

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президента России Владимира Путина нет в санкционном списке. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистки во время пресс-конференции в Париже, передает РИА Новости.

Во вторник, 22 февраля, Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение.

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Варвара Кошечкина
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