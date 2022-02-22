На Украине оценили вероятность прекращения транзита газа из России

Компания «Нафтогаз Украины» оценила вероятность прекращения транзита газа из России, заявив, что ожидает его сохранение, если не будет «активных боевых действий». Об этом заявил глава компании Юрий Витренко на брифинге, передает ТАСС.

«Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий, мы не ожидаем прекращения транзита», — сказал Витренко.

По его данным, российская сторона в настоящее время «подошла впритык к тем минимальным объемам», которые «Газпром» обязан поставлять в Евросоюз, и если транзит будет снижаться, то это грозит российской стороне штрафными санкциями.

Также Витренко сообщил об ухудшении ситуации с газоснабжением на подконтрольной Киеву части Донбасса. Он отметил, что на фоне активизации обстрелов поврежден ряд распределительных газопроводов, более 500 домохозяйств и квартир пока остаются без газоснабжения.

Нынешний договор о транзите газа через Украину был заключен в конце 2019 года, за несколько дней до окончания срока действия предыдущего.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.