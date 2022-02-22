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Евросоюз объяснил введение санкций против России

Глава ЕК заявила, что ЕС осложнит возможности России продолжать «агрессивные действия»
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объяснила введение Евросоюзом санкций против России, заявив, что ЕС намерен максимально осложнить возможности Кремля продолжать «агрессивные действия» в отношении Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Санкции направлены непосредственно на отдельных лиц и компании, причастные к этим действиям. Они нацелены на банки, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют дестабилизации Украины», — сказала она, добавив, что ЕС также запрещает торговлю между Донбассом и Евросоюзом.

«И наконец, мы ограничиваем возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС. Мы максимально затрудним возможности Кремля проводить свою агрессивную политику», — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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