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Венгрия разместит войска на своих восточных границах из-за ситуации на Украине

Глава Минобороны Венгрии Бенке заявил, что войска подготовят к потокам беженцев с Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия размещает войска на своей восточной границе для готовности к возможному потоку беженцев с Украины. Об этом заявил глава венгерского Минобороны Тибор Бенке в эфире местного телеканала M1, передает РИА Новости.

Первые части могут отправиться уже 22 февраля. По словам министра, если «ситуация на Украине обострится и война будет не только на востоке, (...) венгерские ВС должны быть готовы к приходу беженцев».

«Задача венгерских вооруженных сил двойная: одна — обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая — закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил», — заявил Бенке.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что в администрации США рассматривают последние события на Украине как начало российского «вторжения». При этом 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

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Николай Чигасов
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