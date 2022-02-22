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Правительство Британии анонсировало экстренное заседание из-за России

Премьер Британии Джонсон проведет экстренное заседание после признания Россиеей ДНР и ЛНР
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Заседание анонсировала пресс-служба правительства страны.

Джонсон планирует провести заседание во вторник, 21 февраля, в 9:30 по московскому времени. Британский премьер намерен обсудить последнее развитие событий на Украине и скоординировать ответ Лондона, «в том числе и значительный пакет санкций, который будет предъявлен незамедлительно».

Ранее МИД Канады заявил, что страна введет санкции против России из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик. При этом глава канадского МИД Мелани Жоли подчеркнула, что пакет антироссийских санкций будет введен отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное «вторжение» России на Украину.

Марина Совина
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