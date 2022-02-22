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Жириновский призвал Россию игнорировать санкции Запада из-за признания ДНР и ЛНР

Жириновский призвал не обращать внимания на новые санкции Запада из-за принятия ДНР и ЛНР

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция полностью поддержала признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Политик призвал Россию игнорировать новые санкции Запада, который пытается ее «возить мордой о лавку». Его слова приводятся в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в настоящий момент перед Россией стоят куда более сложные задачи.

«Сейчас вопрос стоит сохранения России, о том, в каком государстве, с какими правами и свободами жить нашим детям, освободимся мы, наконец, от ярма бесконечной стагнации, когда каждый год на нас будут навешивать новые и новые санкции, возить мордой о лавку, унижать?» — сказал он.

Жириновский напомнил, что Россия давно начала заниматься строительством газопровода для государств Европы. Но, по словам политика, власти этих стран блокируют его запуск и обвиняют российскую сторону в росте цен на газ.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что поставка Украине оружия от НАТО не сулит России ничего хорошего. Жириновский уверен, что ключевой задачей российских властей сейчас является снятие всех вопросов по безопасности.

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что в сети появилось видео прошлогоднего выступления председателя партии в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года, а глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком, так как тот предсказал развитие ситуации в ДНР и ЛНР.

21 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Анна Щербакова
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