Вучич заявил о звонках с требованиями поддержать санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил о звонках со стороны Запада с требованиями поддержать санкции против России на фоне решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление сербский лидер сделал в эфире телеканала RTV Pink, передает ТАСС.

«Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном мы об этом не разговаривали», — сказал Вучич.

Вучич также предположил, что решение российского президента «разрушит всю мировую архитектуру безопасности». «Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет», — подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.