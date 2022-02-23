Губернатор Подмосковья поздравил с 23 февраля врачей и военных медиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке «Патриот», а также вручил им государственные и областные награды.

Сегодня в команде «Патриота» более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Это самый крупный объект в Подмосковье для размещения больных COVID-19 — одновременно он может принять свыше 1,4 тысячи пациентов. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, и кислородом. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате «Солнечная Поляна», питание и трансфер.

С мая 2020-го здесь прошли лечение около 13,4 тысячи человек. Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, Министерство обороны Российской Федерации оперативно разворачивало койки в «Патриоте».

«Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь, — сказал Андрей Воробьев. — Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать — мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях».

Ордена «За доблесть и мужество» удостоен подполковник медицинской службы, адъюнкт кафедры рентгенологии и радиологии Юрий Карамышев, который уже 5 раз в «Патриоте». Врач разработал свой способ эффективной диагностики легких с помощью ультразвукового тепловизора.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку работы госпиталя в парке «Патриот». Хочу эту награду посвятить своему отцу — боевому офицеру, который отдал службе в вооруженных силах более 20 лет», — сказал Юрий Карамышев.

Благодарности губернатора Московской области получили:

Виктор Пустовалов — врач-эпидемиолог Одинцовской областной больницы, который отвечает за предотвращение возникновения внутрибольничной инфекции и Анвар Темирбулатов — врач-терапевт, сердечно-сосудистый хирург Одинцовской областной больницы, работающий в «Патриоте» уже четвертую волну.

Также Андрей Воробьев вручил благодарности преподавателям и курсантам военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, прикомандированным Министерством обороны Российской Федерации на помощь областным врачам.

Эдгару Бегашвили — подполковнику медицинской службы, врачу высшей категории, кандидату медицинских наук, который является командиром медицинского отряда, направленного для лечения инфекционных больных.

Александру Морозову — майору медицинской службы, слушателю 5 курса и Василию Рыбкину — капитану медицинской службы, который приезжает в «Патриот» четвёртый раз, как и курсант 5 курса Олег Мироненко. Сержант медицинской службы, работает в «Патриоте» медицинским братом.

Виктории Бириной — лейтенанту медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса. С больными коронавирусной инфекцией она «познакомилась» во время службы в Североморске и применяет полученный опыт в «Патриоте».

Надежде и Андрею Малаховым — старшим лейтенантам медицинской службы, слушателям ординатуры 1 курса. Супруги вместе работают в ковидном госпитале, в 2020 году заняли первые места в номинации «Лучший военный врач», а также показали лучший результат «Военно-медицинской эстафеты» при оказании неотложной помощи в одном из этапов конкурса «Армия-2019».

Даниилу Проскунову — лейтенанту медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса руководящего состава. Он трижды был в «Патриоте» и ранее уже получал благодарность Губернатора Московской области. Александру Пузикову – рядовому медицинской службы, курсанту 5 курса, который работает медицинским братом в инфекционном отделении. В ковидном госпитале пятый раз.

Марине Янушке — рядовому медицинской службы, курсанту 3 курса, приезжавшей в «Патриот» дважды и Сергею Шурупову — майору медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса. До поступления в ординатуру в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации он участвовал в оказании дружественной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Сирии и Армении. Полученный опыт Сергей с успехом применяет при работе в медицинском отряде.

Благодарность губернатора получил и Адам Дударов — сержант медицинской службы, курсант 5 курса. «Я здесь уже 4 раз. Здесь я получаю важный практический опыт при работе с пациентами. Снабжение — на высшем уровне, у нас есть все необходимое, начиная от расходного материала, заканчивая препаратами», — сказал Адам Дударов.

