В ЛНР сообщили об эвакуации мирных жителей с подконтрольных Украине территорий

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалена, есть данные о переброске дополнительных подразделений Сил территориальной обороны Украины. Об этом говорится на сайте Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По информации, которую сообщают жители подконтрольных Украине территорий, оттуда эвакуируют население. Уже сейчас вывезены около 60 человек. На их место прибыли представители Сил территориальной обороны.

Как отметили в ЛНР, резкое увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны Киева связано со стягиванием к линии боевого соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины задумался о том, чтобы ввести на всей территории страны режим чрезвычайного положения.