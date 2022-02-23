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В ЛНР сообщили об эвакуации мирных жителей с подконтрольных Украине территорий

В ЛНР заявили о прибытии дополнительных подразделений Сил территориальной обороны Украины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалена, есть данные о переброске дополнительных подразделений Сил территориальной обороны Украины. Об этом говорится на сайте Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По информации, которую сообщают жители подконтрольных Украине территорий, оттуда эвакуируют население. Уже сейчас вывезены около 60 человек. На их место прибыли представители Сил территориальной обороны.

Как отметили в ЛНР, резкое увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны Киева связано со стягиванием к линии боевого соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии.

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Алевтина Запольская
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