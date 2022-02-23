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Италия откроется для российских туристов

Туристы из России смогут посещать Италию с 1 марта

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

С 1 марта Италия отменит карантин для путешественников, прибывающих из неевропейских стран, и таким образом снимет ограничения на въезд для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных структурах Италии.

«Россияне могут приезжать, потому что списка стран (разделенных по ограничениям на въезд ) по факту больше не существует», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что путешественники, вакцинированные не одобренным европейским агентством EMA препаратом, должны будут сдать тесты, чтобы получить green pass для посещения, например, музеев или кафе.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что правительство не планирует продлевать коронавирусные ограничения в стране и рассматривает возможность как можно быстрее открыть границы для иностранных туристов.

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Варвара Кошечкина
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