В Италии назвали возможные сроки открытия страны для туристов

Правительство Италии не планирует продлевать коронавирусные ограничения в стране и рассматривает возможность как можно быстрее открыть границы для иностранных туристов. Об этом сообщил премьер-министр европейского государства Марио Драги, пишет Corriere Della Sera.

В частности, речь идет о возможной отмене продления сроков чрезвычайного положения в стране, действующем с начала пандемии, после 31 марта. По словам Драги, в настоящее время разрабатывается целый комплекс мероприятий по постепенному смягчению ограничений в Италии и открытию государства для путешественников.

Так, подчеркивается необходимость «не отставать от конкурирующих стран, таких как Франция и Испания, которые уже установили сроки отмены ограничений». Главной целью власти Италии ставят возобновление туристических потоков. Например, планируется освободить граждан, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, от карантина или дополнительных тестирований по приезде. Также рассматривается возможность упразднения «зеленого пропуска» для заселения в отели, проезда в транспорте или посещения ресторанов и прочих заведений с 1 апреля.

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