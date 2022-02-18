Россиянам раскрыли единственный доступный способ приехать в Швейцарию

Российские туристы могут приехать в Швейцарию только с целью лечения или консультации с врачом. Правила въезда в популярную европейскую страну раскрыты на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В четверг, 17 февраля, власти Швейцарии отменили все предусмотренные медико-санитарные меры для въезда в страну. Так, прибывающие из-за рубежа освобождаются от предъявления сертификатов вакцинации, отрицательных результатов ПЦР-теста, справок о перенесенном заболевании и заполнения специальной регистрационной формы. Кроме того, документы не понадобятся для посещения магазинов, ресторанов, культурных объектов, а также других общественных мест и мероприятий.

Тем не менее, решение Федерального совета об отмене медико-санитарных мер при въезде не распространяется на граждан третьих стран, включая Россию. Отмечается, что единственным доступным способом приехать в Швейцарию для отечественных туристов остается приглашение со стороны местной клиники или лечебного курорта для прохождения обследования или операции.

Специалисты АТОР добавили, что разрешение и визу на въезд в страну можно оформить также на основании приглашения врача — если путешественник предъявит документы о необходимости консультации со швейцарскими медиками, операции или дальнейшего лечения при наличии серьезных медицинских показаний.

Ранее стало известно о том, что с 22 февраля Австрия разрешит въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус. Так, новые правила подтвердили в австрийском министерстве туризма.