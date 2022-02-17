Австрия разрешит въезд российским туристам по тесту на коронавирус

Австрия разрешит въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус. Об этом сообщили в австрийском министерстве туризма, передает ТАСС.

«Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного теста на коронавирус», — подтвердили в министерстве. Новые правила вступят в силу с 22 февраля.

Ранее стало известно, что разрешить въезд в страну россиянам при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19 планируют в Латвии. Кроме того, с 25 февраля карантин при въезде в страну для иностранных туристов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отменяется в Нидерландах.