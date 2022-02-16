Еще одна популярная европейская страна разрешит россиянам въезд по ПЦР-тесту

Власти Латвии планируют разрешить въезд в страну россиянам при выполнении определенных требований. Об этом заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Янис Бекерис, сообщает Delfi.

По словам Бекериса, россияне смогут приехать в популярную у туристов страну с отрицательным результатом теста на COVID-19. При этом процесс выдачи виз в европейское государство останется прежним, еще один анализ для получения разрешения на въезд не понадобится. Тем не менее точная дата вступления изменений в силу не сообщалась.

Представитель МИД уточнил, что существующий механизм въезда в Латвию в целом будет изменен. Республика откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства. Однако сохранится условие, согласно которому пересечение границы возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста, если лицо въезжает из государства, не присоединившегося к системе сертификатов ЕС.

Ранее в феврале стало известно о том, что Литва возобновила выдачу всех типов виз, в том числе туристических, для россиян. Отмечалось, что с 31 марта европейская страна снимет часть ограничений на въезд. Для ее посещения необходимо предъявить либо отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации одобренным в Литве препаратом.