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Популярная европейская страна возобновила выдачу всех типов виз для россиян

Литва возобновила выдачу всех типов виз россиянам

Фото: Shutterstock

Литва возобновила выдачу всех типов виз, в том числе туристических, для россиян. Об этом сообщается на сайте визового центра республики.

«Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки», — говорится в сообщении. Подача заявлений проходит по предварительной записи.

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Также на сайте визового центра указано, что с 31 марта популярная европейская страна снимает часть ограничений на въезд. Для ее посещения необходимо предъявить либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации одобренным в Литве препаратом.

Отмечается, что при подаче документов заявитель должен подтвердить, что его поездка в Литву состоится после 31 марта.

Ранее, в ноябре 2021 года, визовые центры Словении возобновили выдачу виз всех типов россиянам. Для въезда в страну туристам понадобится либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справка о перенесенном коронавирусе.

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Мария Гейн
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