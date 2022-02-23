В США назвали пользу американских санкций для России

У американских санкций помимо негативного краткосрочного эффекта на экономику России может быть польза в долгосрочной перспективе в вопросе диверсификации финансовой системы. Такую пользу от ограничений назвал генеральный директор Sovereign Wealth Management (SWM) Гэри Королев в беседе с РИА Новости.

«Санкции, безусловно, усложнят для российской экономики самофинансирование в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочной перспективе может быть положительный момент в плане повышения независимости России от западной финансовой системы», — заявил эксперт США.

При этом гендиректор SWM отметил, что ситуация вокруг Украины может напугать инвесторов. По его мнению, большинство западных институтов теперь будут «держаться подальше от российского долга», однако сохранят возможность инвестировать в акции РФ, которые торгуются на многих западных биржах.

Королев также допустил, что санкции не повлияют на мировую экономику. Санкции против ВЭБ не стали шоком, сказал он, отметив, что банк был под ограничительными мерами с 2014 года. «Эти санкции будут кусаться, но они носят скорее эволюционный, чем революционный характер», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.