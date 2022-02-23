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США направят истребители на усиление НАТО в Европе

Пентагон направит истребители F-35 и вертолеты для усиления восточного фланга НАТО

Фото: Daniel Hughes / U.S. Air Force / Reuters

Министерство обороны США приняло решение направить истребители пятого поколения F-35 для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне также отметили, что в регион направят ударные вертолеты АН-64. В американском ведомстве отметили, что данное перемещение дополнительных сил является ротационным.

Ранее сообщалось, что США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО.

Ксения Назарова
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