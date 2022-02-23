Нарколог назвал шесть безопасных способов спастись от похмелья

Спастись от похмелья и восстановить здоровье после праздничных застолий лучше всего помогут витамины группы B. Это один из шести безопасных способов борьбы с похмельем, о которых «Ленте.ру» рассказал главный врач клиники «Зависимость24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Помимо витаминов группы В, улучшить состояние может аскорбиновая кислота в любых проявлениях. Не менее эффективны будут и абсорбирующие препараты.

Энтеросорбенты хорошо помогают, если вы принимаете их до, во время и после застолья. Кто-то любит активированный уголь из расчета одна таблетка на десять килограммов веса Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Другим безвредным способом станет употребление минеральной воды с высоким содержанием щелочи.

«Необходимо пить щелочные минеральные воды. Тем самым вы восстановите водный электролитный баланс», — заявил он.

По словам специалиста, люди, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой, могут попробовать воспользоваться контрастным душем.

«Пять секунд под теплой водой, потом пять под холодной водой», — отметил он.

Еще одним действенным средством являются обычная прогулка. Движение поможет улучшить кровоток и ускорить выведение токсинов из организма. Однако ни в коем случае не стоит перегружать сердечно-сосудистую систему.

Ни в коем случае не надо бегать, отжиматься или садиться на велотренажер. Просто спокойно погуляйте, желательно на свежем воздухе Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Людям, у которых нет проблем с поджелудочной железой и печенью, можно порекомендовать жирные горячие супы.

Резюмируя, Казанцев отметил, что лучший способ избежать похмелья — не злоупотреблять алкоголем.

«Рекомендованное количество крепкого алкоголя для мужчин составляет четыре дозы по 30 миллилитров, для женщин в два раза меньше. Соответственно, для вина это четыре порции по 130-140 миллилитров, пива — 330 миллилитров», — рассказал он.