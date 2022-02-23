Крым подготовил первый иск к Киеву по водной блокаде

Глава комитета по законодательству парламента Крыма, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщил РИА Новости, что власти полуострова подготовили первый иск к Киеву по водной блокаде.

«Подготовка иска к Украине по водной блокаде завершена. Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом. Основной истец — Совет министров Республики Крым», — сообщил он.

По словам Трофимова, иск предъявят Украине в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, агентства водных ресурсов, а также управления Северо-Крымского канала.

В иске крымские власти потребуют признать действия властей Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. «В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма», — заключил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.