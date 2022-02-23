Госдеп отказался от «дипломатического театра Кабуки» с Россией

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обвинил Россию в «дипломатическом театре Кабуки» и заявил, что США отказываются от такого формата работы по Украине. Его слова передает РИА Новости.

«В каком-то смысле это был дипломатический театр Кабуки: Россия делала заявления о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом», — рассказал Прайс. По его словам, Москва должна «снизить градус эскалации» и таким образом показать свои дипломатические намерения. «Мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу», — заключил он

Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Исполнители используют сложный грим и костюмы с большой символической нагрузкой.

Ранее в Госдепе США заявили, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) говорит о ее стремлении к «войне», а не к дипломатии. При этом американская сторона полна решимости найти дипломатическое решение по Украине.