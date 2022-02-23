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Умер музыкант Марк Ланеган

Умер один из основателей группы Screaming Trees Марк Ланеган, ему было 57 лет

Фото: Amy Harris / AP

Умер американский музыкант, певец и автор песен Марк Ланеган. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

«Наш любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен и музыканту было 57 лет, у него осталась жена Шелли. На данный момент другой информации нет. Мы просим уважать частную жизнь семьи», — говорится в публикации.

В прошлом году один из основателей группы Screaming Trees перенес коронавирус. Болезнь протекала тяжело, поэтому Ланегана пришлось госпитализировать. В больнице его ввели в медикаментозную кому.

Марк Ланеган родился 25 ноября 1964 года. В 21 год он основал гранж-группу Screaming Trees вместе с Гэри Ли Коннером, Ван Коннером и Марком Пикерелом. Коллектив распался в 2000 году, но за свою карьеру Ланеган успел не только записать восемь сольных альбомов, но и посотрудничать с такими музыкантами, как Queens of the Stone Age, Курт Кобейн, Пи Джей Харви, Изобель Кэмпбелл и Моби.

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Марина Погосян
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