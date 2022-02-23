Путин рассказал о важнейшей государственной задаче

Президент России Владимир Путин в видеообращении ко Дню защитника Отечества заявил, что вооруженные силы служат гарантией спокойной жизни граждан и поступательного развития страны, сообщает РИА Новости.

Путин также рассказал о важнейшей госзадаче и назвал таковой обеспечение обороноспособности России.

«Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России», — подчеркнул президент.

В том же видеобращении Путин заявил о готовности России к честному и прямому диалогу. По его словам, Москва стремится искать «дипломатические развязки самых сложных проблем».