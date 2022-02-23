Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде

Депутаты Верховной Рады Украины попали в прямой эфир во время эмоционального обсуждения голосования по введению санкций против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кадры трансляции публикует Telegram-канал «Политика Страны».

Кто именно говорит на записи, непонятно, но во время диалога оба депутата активно использовали нецензурную лексику.

«Ну ******. Мне звонят с "Суспильного" (Национальная общественная телерадиокомпания Украины — прим. «Ленты.ру»), говорят, чего не голосовал, что за *****?» — выругался один из них. В ответ на вопрос другого депутата о том, что произошло, первый ответил: голос не засчитался.

После этого трансляцию резко отключили, однако матерная речь все равно попала в эфир телеканала «Рада».

Ранее 322 народных депутата проголосовали за то, чтобы предложить Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции в отношении депутатов Госдумы России, которые поддержали независимость ДНР и ЛНР, сроком на десять лет.