Врач назвал правила подбора косметики для мужчины

В подарок мужчине на День защитника Отечества можно выбрать базовый уход, состоящий из геля или пенки для умывания, скраба, тоника для восстановления кислотности кожи, ежедневного крема, заявил врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что мужчинам, как и женщинам, нужно ухаживать за состоянием кожи. По словам специалиста, чтобы не ошибиться с косметикой, лучше сходить с мужчиной к дерматологу-косметологу. Врач определит тип кожи и назовет правила, исходя из которых нужно подобрать средства.

«Основное, что подойдет всем мужчинам, — гель или пенка для умывания по типу кожи два раза в день, скраб в среднем один раз в три дня, лучше с мелкими частицами», — уточнил эксперт. Он рекомендовал пользоваться тоником для восстановления кислотности кожи, ежедневным кремом с spf или увлажняющий кремом.

Представители сильного пола могут одалживать средства у женщин. «Мужская косметика — это больше маркетинговый ход, и все крема по составу одни и те же, разница может быть лишь в концентрации», — добавил специалист.

Ранее россияне раскрыли свои самые желанные подарки на грядущие гендерные праздники. Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты, ноутбуки и компьютеры, товары для спорта, отдыха и хобби, а также одежда. В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия, подарочные сертификаты, товары для ухода за собой и электронику.