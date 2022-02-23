Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение

МВД России предложило осуществлять высылку из России иностранных граждан в рамках административной ответственности и за миграционные, и за иные правонарушения, которые укажут в новом проекте КоАП, сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что мигрантов начнут высылать из России за нарушения правил дорожного движения, совершенные в пьяном виде, и правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов. В нем меры административного принуждения в виде административного выдворения за пределы страны и депортации объединены понятием «высылка за пределы России».

Пьяное вождение и коррупцию в кодексе определят как «грубые» правонарушения. К ним также отнесут «правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах, правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование».

Иностранных граждан также будут высылать за административные правонарушения, за совершение которых грозит лишение специального права.

С 1 января 2022 года мигрантов стали высылать из России за незаконный труд. Работодателям за найм каждого из таких сотрудников грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей.