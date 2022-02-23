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В Госдуме заявили о нежелании депутатов заниматься шопингом в Милане

В Госдуме заявили, что депутаты не стремятся в Европу из-за грязи и мигрантов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме отреагировали на западные санкции, заявив, что депутаты не стремятся в Европу. Новые ограничительные меры в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал депутат Олег Матвейчев.

По его словам, в Европе много грязи и мигрантов, поэтому многие люди возвращаются из поездок недовольные. «Москва считается лучшим мегаполисом мира. Зачем нам куда-то ехать? Европа очень изменилась. Сколько людей, которые говорят: "Я в Париж больше ни ногой"», — отметил Матвейчев.

Он рассказал о нежелании российских депутатов заниматься шопингом в Милане, поскольку Россия, по его мнению, уже значительно оторвалась от Европы. «Честно говоря, все ржут. Потому что никакого шопинга в Милане и так далее — этого нет. Мало того что это не свойственно современным депутатам — шопиться в Милане, это все какая-то мода двадцатилетней давности», — заявил Матвейчев.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

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Евгений Шульгин
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