США предупредили о грозящей российским финансовым институтам опасности

Высокопоставленный представитель Белого дома предупредил, что российским финансовым институтам грозит опасность в случае эскалации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Никакой российский финансовый институт не в безопасности, если вторжение продлится», — подчеркнул американский чиновник, добавив, что США готовы к введению дальнейших санкций против банков России, включая крупнейший.

Ранее президент США объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

