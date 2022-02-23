Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В граничащих с Россией и Белоруссией районах Украины введут ограничения

В граничащих с РФ и Белоруссией районах Украины начнут действовать новые ограничения

Фото: Shutterstock

В районах Украины, граничащих с Россией и Белоруссией, введут дополнительные ограничения. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Государственной пограничной службы Украины.

В этих районах начнут действовать новые правила, которые будут включать запрет пребывание на этих территориях в ночное время, запрет выхода любых плавсредств из пунктов базирования, ограничение движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Отмечается, что также введены режимные меры, связанные с пребыванием иностранцев в пограничной полосе, использованием радиостанций, полетами легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, фотосъемкой личного состава и объектов Государственной пограничной службы Украины, а также передвижением по берегу или льду пограничных водоемов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Трамп счел признание Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением
Российский губернатор пожертвовал беженцам из ДНР и ЛНР 14 тысяч рублей
В России начали поиски микроавтобуса с готовящими диверсию террористами
Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс
Сербия назвала Украине условие для осуждения признания ДНР и ЛНР
В Латвии предложили прекратить выдачу туристических виз россиянам
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Посол России прокомментировал решение Германии по «Северному потоку-2»
В Раде рассказали о миллиарде долларов на зарубежных счетах Зеленского
В Госдуме отметили рост числа желающих из Донбасса получить гражданство России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.