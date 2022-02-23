В граничащих с Россией и Белоруссией районах Украины введут ограничения

В районах Украины, граничащих с Россией и Белоруссией, введут дополнительные ограничения. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Государственной пограничной службы Украины.

В этих районах начнут действовать новые правила, которые будут включать запрет пребывание на этих территориях в ночное время, запрет выхода любых плавсредств из пунктов базирования, ограничение движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Отмечается, что также введены режимные меры, связанные с пребыванием иностранцев в пограничной полосе, использованием радиостанций, полетами легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, фотосъемкой личного состава и объектов Государственной пограничной службы Украины, а также передвижением по берегу или льду пограничных водоемов.