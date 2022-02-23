Глава Минобороны Британии пригрозил России словами «можем повторить»

У Лондона всегда есть возможность «пнуть» Москву, нанеся удар по ее интересам в любой точке мира. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, цитату приводит ТАСС.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это... Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал [президент России Владимир] Путин. У него не было друзей, не было союзов», — считает глава Минобороны.

Угрожая России словами о Крымской войне 1853-1856 годов, Уоллес имел в виду осаду Севастополя Королевским пехотным полком Британии. Осада города продолжалась 349 дней.

Британия наряду с другими странами Запада осуждает решение президента России Владимира Путина подписать указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 21 февраля.