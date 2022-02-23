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Пушилин предупредил о возможном подталкивании Зеленского к нападению на Донбасс

Глава ДНР Пушилин: Зеленского могут подтолкнуть к нападению на Донбасс
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил о том, что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в таком случае ситуация может пойти в разнос.

Ранее Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», «Град» и «Ураган». По словам Пушилина, перемещение установок к линии соприкосновения фиксируется разведкой.

Марина Совина
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