Пушилин предупредил о возможном подталкивании Зеленского к нападению на Донбасс

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил о том, что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в таком случае ситуация может пойти в разнос.

Ранее Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», «Град» и «Ураган». По словам Пушилина, перемещение установок к линии соприкосновения фиксируется разведкой.

