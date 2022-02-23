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В ДНР заявили о «Смерчах» и «Градах» на линии соприкосновения со стороны Украины

Глава ДНР Пушилин заявил, что со стороны Украины фиксируются перемещения РСЗО «Смерч»

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Pres

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», «Град» и «Ураган».

По словам Пушилина, перемещение установок к линии соприкосновения фиксируется разведкой. «Мы абсолютно не можем исключать, что эти установки не будут использоваться против территории республик», — добавил он.

Марина Совина
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